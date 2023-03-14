Кавазашвили: «Карпин достоин выиграть первый тренерский трофей со сборной России»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением об участии сборной России в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (ЦАФА).

«Кто-то говорит, что Карпин — плохой тренер, потому что у него нет ни одного трофея. Категорически с этим не согласен. У каждого свой путь. И Карпин работой в сборной доказал всем критикам, что он нормальный специалист. Мы были в одном шаге от чемпионат мира.

Турнир, который намечается летом у сборной России с азиатскими странами, — отличный шанс для Карпина завоевать трофей. Он достоин выиграть свой первый тренерский трофей вместе со сборной России. Команды там все нам по силам. Это будет историческое событие для Карпина и для сборной", — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке. Помимо сборной России на турнире сыграют команды Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Ирана и Афганистана.