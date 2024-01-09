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Сегодня, 16:33

Орещук объяснил активность «Зенита» в зимнее трансферное окно

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил зимнюю трансферную кампанию «Зенита».

«Как говорится «пригорело», не хотят отпускать чемпионство из своих рук. Почему тогда «Краснодар» подписал лишь одного игрока? Ну значит считают, что не надо бежать вперед паровоза. Устраивают те игроки, которые имеются и точечно будут усиливаться. А «Зениту» летом не получилось провести хорошую трансферную кампанию. Были уверены в тех игрока, которые были, в том же Бакаеве, который должен был заменить Малкома. Но его быстро раскусили и отправили в ОАЭ, теперь ищут на его место других футболистов. Я так понимаю, Бакаев уже вряд ли вернется в «Зенит», — приводит слова Орещука «Спорт День за Днем».

Питерский клуб на данный момент приобрел защитника «Флуминенсе» Нино и двух вингеров: Артура из «Палмейраса» и Педро из «Коринтианса».

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место с 36 очками, лидирует «Краснодар» (38 очков).

Нино, Кевин Кастаньо и&nbsp;Артур. Трансферы РПЛ: «Зенит» скупает бразильцев, «Краснодар» подписал опорника сборной Колумбии

Источник: Спорт День за Днем
Роман Орещук
ФК Зенит
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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