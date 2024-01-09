Орещук объяснил активность «Зенита» в зимнее трансферное окно

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил зимнюю трансферную кампанию «Зенита».

«Как говорится «пригорело», не хотят отпускать чемпионство из своих рук. Почему тогда «Краснодар» подписал лишь одного игрока? Ну значит считают, что не надо бежать вперед паровоза. Устраивают те игроки, которые имеются и точечно будут усиливаться. А «Зениту» летом не получилось провести хорошую трансферную кампанию. Были уверены в тех игрока, которые были, в том же Бакаеве, который должен был заменить Малкома. Но его быстро раскусили и отправили в ОАЭ, теперь ищут на его место других футболистов. Я так понимаю, Бакаев уже вряд ли вернется в «Зенит», — приводит слова Орещука «Спорт День за Днем».

Питерский клуб на данный момент приобрел защитника «Флуминенсе» Нино и двух вингеров: Артура из «Палмейраса» и Педро из «Коринтианса».

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место с 36 очками, лидирует «Краснодар» (38 очков).