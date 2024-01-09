Агент Гойковича: «Ренато — игрок «Оренбурга» и останется в клубе»
Футбольный агент Ромео Филипович заявил, что пока защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович останется в клубе.
«Посмотрим, что произойдет дальше, но в данный момент Ренато — игрок «Оренбурга» и останется в клубе. До лета? Посмотрим. В футболе все возможно», — приводит слова агента «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне 28-летний Гойкович провел за «Оренбург» 18 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.
Источник: РБ Спорт
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|
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|00:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
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ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
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|00:00
|
Ахмат – Урал
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Зенит
|14
|
|
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|
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|П
|
|
Квинси Промес
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|
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