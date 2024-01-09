Агент Гойковича: «Ренато — игрок «Оренбурга» и останется в клубе»

Футбольный агент Ромео Филипович заявил, что пока защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович останется в клубе.

«Посмотрим, что произойдет дальше, но в данный момент Ренато — игрок «Оренбурга» и останется в клубе. До лета? Посмотрим. В футболе все возможно», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний Гойкович провел за «Оренбург» 18 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.