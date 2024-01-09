Источник: экс-вратарь «Зенита» Окрошидзе войдет в тренерский штаб «Оренбурга»

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Бывший тренер «Зенита-2», «Черноморца» и экс-голкипер «Зенита» Юрий Окрошидзе будет работать в «Оренбурге», сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, 53-летний специалист займет должность тренера вратарей.

Окрошидзе покинул Окрошидзе в ноябре 2023 года.

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков по итогам 18 туров.