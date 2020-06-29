Как стало известно «СЭ», «Оренбург», скорее всего, проведет матч 25-го тура РПЛ с «Уралом» молодежным составом. Встреча запланирована на 15.00 по московскому времени 1 июля. Ранее аутсайдер премьер-лиги не смог выйти на домашнюю игру 24-го тура против «Краснодара» из-за вспышки коронавируса. Команде засчитают поражение со счетом 0:3, повторения такой ситуации в клубе не хотят.

На данный момент в «Оренбурге» десять человек находятся на карантине, за ними установлено динамическое наблюдение. Остальные сдают регулярные тесты, которые показывают отрицательные результаты.

В «Динамо» перед матчем 25-го тура с «Сочи», запланированном на 20.00 1 июля, ждут разрешения от Роспотребнадзора на отправление на выезд всех здоровых футболистов. Бело-голубые планируют выйти на поле основой. Так динамовцы выступили в субботу против ЦСКА по отдельном разрешению госвластей. После выявления коронавируса у Шарля Каборе, Клинтона Нжи и Себастьяна Шиманьски новых случаев заражения не было, в клубе продолжается ежедневное тестирование, оно пока дает отрицательные результаты. (Вячеслав Короткин)