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Сегодня, 14:46

«Оренбург» сообщил РФС и РПЛ, что гостевым командам нужно будет делать ПЦР-тесты на коронавирус

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что клуб проинформировал РПЛ и РФС о том, что на домашних матчах оренбуржцев гостевые команды должны будут иметь результаты ПЦР-тестов на коронавирус.

«Местный Роспотребнадзор дал нам информацию о том, что футболисты нашей и гостевой команд должны иметь ПЦР-тесты на руках. Не могу комментировать действия регулятора и ответить на вопрос, в связи с чем это принято.
Точную информацию не могу дать, но это в том же режиме, когда мы делали ПЦР-тесты во время коронавируса, то есть он должен быть свежим — за 72 часа, насколько помню. Роспотребнадзор вынес такое требование, мы проинформировали клуб, РПЛ и РФС. Болельщиков, сотрудников клубов это не касается», — приводит ТАСС слова Еремякина.

Сегодня, 16 июля «Оренбург» примет на своем поле «Крылья Советов». Начало матча — в 17.30 (мск).

Источник: https://tass.ru/sport/15234601

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат
Спартак

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
Футбол
РПЛ
Коронавирус
ФК Оренбург
4
0
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И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
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Торпедо – Сочи
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 1
П
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 1
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Зенит

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И К Ж
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