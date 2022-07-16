«Оренбург» сообщил РФС и РПЛ, что гостевым командам нужно будет делать ПЦР-тесты на коронавирус

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что клуб проинформировал РПЛ и РФС о том, что на домашних матчах оренбуржцев гостевые команды должны будут иметь результаты ПЦР-тестов на коронавирус.

«Местный Роспотребнадзор дал нам информацию о том, что футболисты нашей и гостевой команд должны иметь ПЦР-тесты на руках. Не могу комментировать действия регулятора и ответить на вопрос, в связи с чем это принято.

Точную информацию не могу дать, но это в том же режиме, когда мы делали ПЦР-тесты во время коронавируса, то есть он должен быть свежим — за 72 часа, насколько помню. Роспотребнадзор вынес такое требование, мы проинформировали клуб, РПЛ и РФС. Болельщиков, сотрудников клубов это не касается», — приводит ТАСС слова Еремякина.

Сегодня, 16 июля «Оренбург» примет на своем поле «Крылья Советов». Начало матча — в 17.30 (мск).