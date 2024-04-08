«Оренбург» — «Рубин»: хозяева забили два гола за две минуты

«Оренбург» два гола за две минуты в концовке матча с «Рубином» в 23-м туре РПЛ — 3:0.

На 88-й минуте после подачи с углового отметился Данила Хотулев, а спустя две минуты ворота казанцев поразил Джимми Марин.