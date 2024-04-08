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Смолов не забивает в РПЛ на протяжении 12 матчей подряд

Алина Савинова
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов не забивает с игры в РПЛ на протяжении 12 матчей подряд.

Последний раз 34-летний футболист забивал гол в чемпионате в середине сентября в игре 8-го тура против «Пари НН» (1:1). Как отмечает Opta, это худшая сухая серия Смолова со времен 45-матчевой в 2011-2014 годах.

Если не учитывать голы с пенальти, то в последний раз нападающий забивал в РПЛ еще в июле против «Крыльев Советов» — 18 матчей назад.

Всего в текущем сезоне Смолов провел 20 игр в чемпионате России, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
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 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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