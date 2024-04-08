Смолов не забивает в РПЛ на протяжении 12 матчей подряд

Нападающий «Динамо» Федор Смолов не забивает с игры в РПЛ на протяжении 12 матчей подряд.

Последний раз 34-летний футболист забивал гол в чемпионате в середине сентября в игре 8-го тура против «Пари НН» (1:1). Как отмечает Opta, это худшая сухая серия Смолова со времен 45-матчевой в 2011-2014 годах.

Если не учитывать голы с пенальти, то в последний раз нападающий забивал в РПЛ еще в июле против «Крыльев Советов» — 18 матчей назад.

Всего в текущем сезоне Смолов провел 20 игр в чемпионате России, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.