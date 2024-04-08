«Оренбург» разгромил «Рубин»

«Оренбург» дома разгромил «Рубин» в заключительном матче 23-го тура РПЛ — 3:0.

Счет на 58-й минуте открыл форвард Дмитрий Воробьев. На 88-й минуте матча Данила Хотулев забил второй гол хозяев, а спустя две минуты Джимми Марин сделал счет разгромным.

«Оренбург» продлил серию без поражений в РПЛ до пяти матчей — 2 победы и 3 ничьих. Команда вышла из зоны стыковых матчей — 23 очка и 12-е место.

«Рубин» с 32 очками — на 8-й строчке.