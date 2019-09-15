РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Оренбург» — «Рубин»: Кулишев вышел на замену, заработал пенальти и забил

15:50
Теги:

«Оренбург» во второй раз вышел вперед в матче 9-го тура РПЛ против «Рубина» (2:1). Забитый гол на 89-й минуте на счету полузащитника Артема Кулишева с пенальти. Перед этим он на 87-й минуте вышел на замену и через минуту заработал право на 11-метровый.

Счет в матче открыл полузащитник оренбуржцев Рикарду Алвеш на 49-й минуте встречи, а через четыре минуты ему ответил точным ударом полузащитник казанцев Евгений Башкиров.

Оренбург — Рубин

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир