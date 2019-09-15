«Оренбург» — «Рубин»: Кулишев вышел на замену, заработал пенальти и забил
15:50
«Оренбург» во второй раз вышел вперед в матче 9-го тура РПЛ против «Рубина» (2:1). Забитый гол на 89-й минуте на счету полузащитника Артема Кулишева с пенальти. Перед этим он на 87-й минуте вышел на замену и через минуту заработал право на 11-метровый.
Счет в матче открыл полузащитник оренбуржцев Рикарду Алвеш на 49-й минуте встречи, а через четыре минуты ему ответил точным ударом полузащитник казанцев Евгений Башкиров.
? Артём Кулишев сегодня:— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 15, 2019
87' вышел на замену
88' заработал пенальти
89' забил гол#МАТЧПРЕМЬЕР #ОренбургРубинhttps://t.co/XrM18Y1JtC
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