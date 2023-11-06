«Оренбург» — «Ростов»: в течение 20 секунд мяч дважды попал в руку Осипенко? Обсуждают только второй момент
На 17-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Ростов» (1:1) арбитр Роман Сафьян правильно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, а ВАР Артем Любимов и АВАР Антон Кобзев правильно не вмешались в его действия.
Речь о том моменте, когда ростовчанин Максим Осипенко оказался у линии ворот, а мяч, отскочив от Сергея Песьякова, попал ему в левую руку. Рука находилась в естественном положении — висела вдоль тела. Много лет назад в таком эпизоде российский арбитр назначил бы пенальти, так как мяч летел в ворота. Сейчас критерии другие.
Во время и после игры обсуждался только этот контакт мяча с рукой Осипенко. Но мало кто заметил, что 20 секундами ранее после удара головой Дмитрия Воробьева, возможно, все-таки возникли основания для наказания ростовчан пенальти. К сожалению, во время трансляции показали такой повтор, что можно лишь предполагать, куда на самом деле угодил мяч, — в плечо Денису Терентьеву или в левую руку стоявшему рядом с ним Осипенко. Один из футболистов «Оренбурга» сразу же отреагировал и стал показывать судье, что нужно назначить 11-метровый.
Но Сафьян продолжил игру, а видеоассистенты и тут не нашли оснований для вмешательства. Или же у них не оказалось нужного ракурса.
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|4
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11
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12
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|4
|6
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|16
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|3
|4
|7
|16-22
|13
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14
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|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
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15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
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16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
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|9
|4.11
|16:30
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Ахмат – Факел
|1 : 2
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|0 : 2
|5.11
|14:00
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Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|5.11
|16:30
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ЦСКА – Пари НН
|3 : 2
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 1
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|1 : 1
|6.11
|16:30
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Урал – Рубин
|0 : 1
|6.11
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Сочи – Динамо
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|11
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Федор Чалов
ЦСКА
|8
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Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
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Квинси Промес
Спартак
|5
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Крылья Советов
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Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
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Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
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Спартак
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