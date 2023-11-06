Полузащитнику ЦСКА Мухину успешно провели операцию в связи с травмой крестообразной связки

Хавбек ЦСКА Максим Мухин перенес операцию, связанную с разрывом передней крестообразной связки, сообщает пресс-служба армейцев.

22-летний футболист приступит к реабилитации 7 ноября. Через 10-14 дней он вернется в Москву, где продолжит восстанавливаться на базе команды в Ватутинках.

Мухин получил повреждение в матче 12-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0). В текущем сезоне он провел за красно-синих 16 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.