Полузащитнику ЦСКА Мухину успешно провели операцию в связи с травмой крестообразной связки
Хавбек ЦСКА Максим Мухин перенес операцию, связанную с разрывом передней крестообразной связки, сообщает пресс-служба армейцев.
22-летний футболист приступит к реабилитации 7 ноября. Через 10-14 дней он вернется в Москву, где продолжит восстанавливаться на базе команды в Ватутинках.
Мухин получил повреждение в матче 12-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0). В текущем сезоне он провел за красно-синих 16 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.
Источник: ФК ЦСКА
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|3
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|14
|3
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|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|1 : 2
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|0 : 2
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|3 : 2
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 1
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|1 : 1
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|0 : 1
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|
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|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|3
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