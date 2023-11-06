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Сегодня, 19:11

Полузащитнику ЦСКА Мухину успешно провели операцию в связи с травмой крестообразной связки

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Максим Мухин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Хавбек ЦСКА Максим Мухин перенес операцию, связанную с разрывом передней крестообразной связки, сообщает пресс-служба армейцев.

22-летний футболист приступит к реабилитации 7 ноября. Через 10-14 дней он вернется в Москву, где продолжит восстанавливаться на базе команды в Ватутинках.

Мухин получил повреждение в матче 12-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0). В текущем сезоне он провел за красно-синих 16 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Источник: ФК ЦСКА
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
3
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
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5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
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Оренбург – Ростов
 1 : 1
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Урал – Рубин
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