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Сегодня, 15:36

«Оренбург» — «Пари НН»: стартовые составы на матч РПЛ

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«Оренбург» и «Пари НН» назвали стартовые составы на матч 10-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется в 16.30 (мск).

«Оренбург»: Москвичев, Малых, Сидоров, Прохин, Перес, Коваленко, Башич, Марин, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Гоцук, Боженов, Стаматов, Карич, Трошечкин, Царукян, Глейзер, Ожегович, Боселли.

Перед началом матча «Оренбург» идет на 13-м месте в таблице РПЛ, набрав семь очков. «Пари НН» занимает 12-ю строчку с аналогичным количеством баллов.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
27 сент, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Пари НН
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 - : -
27.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 - : -
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 - : -
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 - : -
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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