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Сегодня, 15:30

«Краснодар» — «Зенит»: результаты матчей и статистика личных игр в РПЛ

«Зенит» чаще обыгрывал «Краснодар» в личных встречах в РПЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Краснодар» примет «Зенит» в 10-м туре чемпионата России в субботу, 28 сентября. Игра пройдет на «Арене Краснодар», стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

В чемпионатах России команды встречались 26 раз. Трижды побеждали краснодарцы, 16 раз — петербуржцы, семь встреч завершились вничью. Разность мячей — 52-26 в пользу «Зенита».

Перед стартом сезона в июле клубы встречались в Суперкубке России-2024. Чемпион и обладатель Кубка «Зенит» победил со счетом 4:2. В прошлом чемпионате сине-бело-голубые обыграли «быков» на их поле в середине апреля — 2:1.

В сезоне-2024/25 «Зенит» и «Краснодар» после 9 туров РПЛ занимают первое и второе места. Лидер набрал 23 очка, а вице-чемпион — 21.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Зенит». Ключевые события игры доступны в матч-центре нашего сайта.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Зенит
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 - : -
27.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 - : -
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 - : -
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 - : -
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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