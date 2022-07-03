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Сегодня, 12:15

«Оренбург» не заинтересован в подписании Жиркова

Читать «СЭ» в

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, заинтересован ли клуб в подписании полузащитника Юрия Жиркова. Он также рассказал, на какие позиции оренбуржцы ищут игроков в это трансферное окно.

«Мы никогда не думали о трансфере Жиркова в наш клуб. И, наверное, не собираемся думать. Мы с игроками в это трансферное летнее окно практически определились. Наш интерес к Жиркову ни с какого боку не просматривался. Какие позиции хотим сейчас усилить? Атакующий полузащитник», — сказал Еремякин «СЭ».

Ранее стало известно, что «Химки» договорились о расторжении контракта с Жирковым по соглашению сторон. 38-летний российский футболист выступал за подмосковную команду с января 2022 года, куда перешел на правах свободного агента.

До этого он не играл полгода с момента ухода из «Зенита» в июле 2021 года. За подмосковный клуб футболист провел три матча и отыграл в общей сложности на поле 122 минуты.

Юрий Жирков
Футбол
ФК Оренбург
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