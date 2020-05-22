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«Оренбург» не продлит контракт с главным тренером Емельяновым

13:04
Константин Емельянов. Фото ФК «Оренбург»
Константин Емельянов. Фото ФК «Оренбург»
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Главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов покинет клуб, сообщается на официальном сайте команды.

Клуб не стал продлевать контракт со специалистом. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильшат Айткулов.

Руководство «Оренбурга» поблагодарил Константина Емельянова за проделанную работу и пожелал успешного продолжения карьеры.

50-летний Емельянов работал в тренерском штабе клуба с сентября 2017 года. В декабре 2019-го он возглавил клуб.

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