«Оренбург» — махачкалинское «Динамо»: хозяева увеличили преимущество

«Оренбург» забил второй гол в матче 25-го тура чемпионата России против махачкалинского «Динамо» — 2:1.

На 81-й минуте преимущество оренбуржцев увеличил 20-летний Артсасам Ревазов, для которого этот гол стал дебютным в РПЛ.

Матч проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге.