Бивол даст автограф-сессию на «Газпром Арене»

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол встретится с болельщиками «Зенита» перед матчем 25-го тура РПЛ с «Химками», который состоится в воскресенье, 20 апреля.

Мероприятие пройдет на втором этаже трибуны C и начнется в 15.30 — за час до стартового свистка, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

На встрече с Биволом посетители стадиона смогут получить автограф выдающегося спортсмена и сделать фото на память. Билеты на игру продаются здесь.

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