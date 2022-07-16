«Оренбург» — «Крылья Советов»: Цыпченко забил в свои ворота
Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко стал автором автогола в матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга».
Футболист пришел в свою штрафную на помощь защитникам при стандарте. В борьбе за верховой мяч он неудачно подставил голову, и мяч влетел в срикошетил в ближний угол ворот самарцев.
Это первый автогол нового сезона чемпионата Росиси.
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|1
|
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|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
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|0
|0
|0
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|0-0
|0
|
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|0
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|0
|
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|0
|0-0
|0
|
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|0
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|
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|
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|0
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|
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|0
|0
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|0-0
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|
15
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|15.07
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Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
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Резиуан Мирзов
Химки
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Иван Обляков
ЦСКА
|1
|П
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|И
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|Ж
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Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
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Рамазан Гаджимурадов
Урал
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|0
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Бактиер Зайнутдинов
ЦСКА
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