«Оренбург» — «Крылья Советов»: Цыпченко забил в свои ворота

Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко стал автором автогола в матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Футболист пришел в свою штрафную на помощь защитникам при стандарте. В борьбе за верховой мяч он неудачно подставил голову, и мяч влетел в срикошетил в ближний угол ворот самарцев.

Это первый автогол нового сезона чемпионата Росиси.