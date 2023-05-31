«Оренбург» подписал защитника «Кубани» Сидорова

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Как стало известно «СЭ», «Оренбург» подписал защитника «Кубани» Максима Сидорова.

Он заменит в составе болгарина Матео Стаматова. Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что Стаматов покинет клуб.

В сезоне-2022/23 Сидоров провел за «Кубань» 30 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего россиянина в 275 тысяч евро.