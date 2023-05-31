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Сегодня, 14:25

Овчинников рассказал, какое влияние оказал Бердыев на российский футбол

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников уверен, что хорошо организованная массированная оборона не способствует развитию футбола в целом.

«Наш заточенный на результат футбол сразу это принял. Но в этой системе игроки не развиваются. Мы не видим атакующих действий в большом количестве, не видим индивидуальных действий игроков. Видим только хорошо организованную массированную оборону, которая надеется не пропустить. Это не совсем то, что нужно для развития футбола в целом. Но в последнее время многие российские клубы стали понимать, что надо искать счастья в атаке, развивать своих футболистов и выигрывать за их счет. Если они хорошо развиты по всем параметрам, то и результаты будут соответствующие. К тому же зрителю больше нравится смотреть атакующий футбол, чем оборонительный», — приводит слова Овчинникова «Спорт День за нем».

Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи» в апреле 2023 год. Под его руководством команда провела 5 матчей, одержала 2 победы и трижды уступила.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/ovchinnikov-rasskazal-kakoe-vliyanie-okazal-berdyev-na-rossiyskiy-futbol
Футбол
РПЛ
Курбан Бердыев
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 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
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