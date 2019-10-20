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«Оренбург» и «Крылья» назвали стартовые составы

10:19
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Стали известны стартовые составы команд на матч 13-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Крылья Советов».

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Шахов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Рогич, Чуканов, Деспотович.

«Рубин»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Канунников, Соболев.

Матч начнется в 11.30 по московскому времени.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Оренбург — Крылья Советов

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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