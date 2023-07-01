«Оренбург» и «Химки» не договорились по трансферу Руденко
«Оренбург» не смог договориться по трансферу 24-летнего нападающего «Химок» Александра Руденко, отказавшись платить требуемую сумму за трансфер, сообщает Metaratings.ru.
Ранее сообщалось, что клуб может выкупить нападающего за 30 миллионов.
В минувшем сезоне 24-летний Руденко провел за «Химки» 29 матчей, забил пять мячей и отдел две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 900 тысяч евро.
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