«Оренбург» и «Химки» не договорились по трансферу Руденко

«Оренбург» не смог договориться по трансферу 24-летнего нападающего «Химок» Александра Руденко, отказавшись платить требуемую сумму за трансфер, сообщает Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что клуб может выкупить нападающего за 30 миллионов.

В минувшем сезоне 24-летний Руденко провел за «Химки» 29 матчей, забил пять мячей и отдел две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 900 тысяч евро.