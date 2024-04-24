«Оренбург» — «Динамо»: Тюкавин открыл счет

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счет в матче 21-го тура чемпионата России против «Оренбурга» — 1:0.

21-летний футболист отличился на 55-й минуте встречи. Это 12-й гол для Тюкавина в текущем сезоне РПЛ. Он забивает на протяжении четырех матчей подряд.

Игра проходит на стадионе «Газовик» в городе Оренбург.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Динамо».