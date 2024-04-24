Футболист «Рубина» Йевтич рассказал, что общего у Салаха и Самошникова

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич поделился воспоминаниями о своем бывшем одноклубнике по «Базелю» Мохамеде Салахе.

«Скорость, как у Салаха, я в следующий раз видел только в России у Самошникова, — приводит Metaratings.ru слова Йевтича. — Он был таким быстрым, что мог спокойно убежать от защитников и выйти один на один с вратарем. Мо тогда был очень молод, и я даже подумать не мог, что он сделает такую большую карьеру».

В составе «Базеля» Салах стал двукратным чемпионом Швейцарии. Выступая за «Ливерпуль», нападающий выиграл английскую премьер-лигу, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира.