«Оренбург» и «Динамо» Махачкала сыграют в 25-м туре чемпионата России в субботу, 19 апреля. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 12.00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (по платной подписке). Трансляция начнется в 11.55 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Оренбург» — «Динамо» Махачкала можно в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 12:00. Газовик (Оренбург)

В 24 турах РПЛ «Оренбург» набрал 14 очков и занимал перед игровым днем последнее, 16-е место в турнирной таблице, предыдущим соперником оренбуржцев был ЦСКА (0:2). Махачкалинское «Динамо» с 27 очками идет 10-м в чемпионате, неделю назад махачкалинцы обыграли «Спартак» в Москве (2:1).