Стадион «Краснодара» будет переименован в «OZON Арену»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг рассказал о переименовании стадиона клуба.

«Сегодня мы представляем новый этап в истории «Краснодара». Официально объявляем о стратегическом партнерстве с OZON. Уверены, что сегодняшнее подписание положит начало долгосрочному и плодотворному сотрудничеству. Мы сделали первый шаг. С 1 мая наш стадион будет носить название «OZON Арена», — сказал Хашиг на пресс-конференции.

Стадион «Краснодара» был открыт в декабре 2016 года. Вместимость арены составляет 35 179 зрителей. Стадион принял пять матчей сборной России.

Мария Захарян