«Оренбург» — «Динамо» Москва: видео голов

«Оренбург» дома сыграл вничью с московским «Динамо» в матче 7-го тура РПЛ — 2:2.

20-я минута. Сахархизан — 1:0

65-я минута. Перес — 1:1

72-я минута. Маухуб — 1:2

90+6-я минута. Перес — 2:2

«Динамо» с 13 очками занимает пятое место в чемпионате России. «Оренбург» набрал 6 баллов и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице.