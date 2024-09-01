«Оренбург» на 90+6-й минуте ушел от поражения в матче с московским «Динамо»

«Оренбург» дома сыграл вничью с московским «Динамо» в матче 7-го тура РПЛ — 2:2.

Первый гол на 20-й минуте игры забил нападающий хозяев Саид Сахархизан. На 65-й минуте бело-голубые сравняли счет благодаря автоголу защитника оренбуржцев Матиаса Переса. Через 7 минут Эль-Мехди Маухуб реализовал пенальти и вывел гостей вперед. В добавленное время отличился Матиас Перес, который установил окончательный счет в этой встрече.

«Динамо» с 13 очками занимает пятое место в чемпионате России. «Оренбург» набрал 6 баллов и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице. При этом оренбуржцы продлили безвыигрышную серию во всех турнирах до девяти матчей.