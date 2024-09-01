Денисов: «Путь «спартаковца» — непростая задача. Не все легионеры понимают это»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов в комментарии для «СЭ» отметил, что не все иностранные футболисты понимают, что значит выступать за красно-белых.

— Будучи воспитанником клуба, как ты объяснишь новичкам-легионерам, что значит быть «спартаковцем»?

— Хороший вопрос. Думаю, за одно объяснение не передать смысл. Нужен целый экскурс. Это надо прожить. Некоторые футболисты приезжают, и не все понимают это. В этом и есть проблема. Почему не понимают? Потому что путь «спартаковца» — непростая задача. Думаю, я с ней справляюсь, — сказал Денисов «СЭ».

31 августа красно-белые дома обыграли «Рубин» (1:0) в 7-м туре РПЛ. «Спартак» (14 очков) поднялся на третье место в РПЛ, казанцы (10) идут седьмыми в турнирной таблице.