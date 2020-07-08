«Оренбург» — ЦСКА: Марадишвили и Чалов выйдут с первых минут
8 июля 2020, 16:59
Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и ЦСКА на матч 27-го тура Тинькофф-РПЛ. Встреча пройдет в Оренбурге и начнется в 18:00 мск.
«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов, Кулишев, Липовой, Черных, Чуканов, Фамейе.
Запасные: Руденко, Криворучко, Хорошов, Бидловский, Шкофлек.
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Обляков, Марадишвили, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Тороп, Васин, Карпов, Котин, Елеев, Дзагоев, Кучаев, Тикнизян, Бистрович, Бийол.
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