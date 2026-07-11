«Локомотив» — «Спартак»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть

11 июля «Локомотив» и «Спартак» сыграют в товарищеском матче

В субботу, 11 июля, «Локомотив» и «Спартак» встретятся в товарищеском матче. Игра состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию матча эксклюзивно покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт». Трансляция будет бесплатной для зарегистрированных пользователей.

В минувшем сезоне «Локомотив» с 53 очками занял третье место в чемпионате России. В сезоне-2025/2026 «Спартак» набрал 52 очка и финишировал на четвертом месте в турнирной таблице.

РПЛ сезона-2026/2027 стартует 24 июля. Железнодорожники начнут сезон с домашнего матча против «Ахмата». В 1-м туре красно-белые сыграют дома против дебютанта чемпионата России «Родины».