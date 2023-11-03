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Сегодня, 22:45

Операцию Мухина перенесли из Германии в Италию из-за проблем с визой

Руслан Минаев
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Максим Мухин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитника ЦСКА Максима Мухина прооперируют в Италии, так как у игрока возникли проблемы с получением визы в Германию.

«Но слава богу, что всё решилось, за что мы благодарны итальянской стороне. Максим в субботу вылетает в Рим, где в понедельник будет сделана операция», — цитирует директора по коммуникациям клуба Кирилла Брейдо РИА «Новости Спорт».

22 октября стало известно, что у Мухина диагностирован разрыв передней крестообразной связки.

В текущем сезоне футболист провел 16 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей.

Операция Мухина может пройти не в Германии. У игрока проблемы с визой

Источник: РИА
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Урал – Рубин
 - : -
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Сочи – Динамо
 - : -
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