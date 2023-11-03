Смородская: «Чалов справляется с ролью лидера на все сто процентов, он — мотор ЦСКА»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила вклад нападающего Федора Чалова в результаты московской команды.

«Чалов добился ощутимого прогресса за последние два года. Нынешний ЦСКА без него представить очень трудно. Они с Кассьеррой поборются за звание лучшего бомбардира РПЛ. Но Федор оказывает больше влияния на игру команды, чем Матео. Чалов — мотор ЦСКА, он справляются с ролью лидера на все сто процентов», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

Чалов выступает за ЦСКА с 2016 года. В текущем сезоне 25-летний форвард провел за армейцев 13 матчей в РПЛ, в которых отметился 7 голами и 1 результативной передачей.

Вместе с ЦСКА Чалов трижды становился серебряным призером чемпионата России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.