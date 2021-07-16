Новый гостевой комплект формы «Краснодара» вдохновлен академией клуба

«Краснодар» на официальном сайте представил домашний и гостевой комплекты форм на сезон-2021/22.

«Домашний комплект символизирует гордость, храбрость и амбиции. Дизайн переосмысливает ромбовидный узор клубного герба и формирует уникальную графику на передней части игровой футболки.

В Академии «Краснодара» воспитываются яркие футбольные таланты. Академия руководствуется видением, которое может изменить будущее футбола в России: основной состав, состоящий из собственных воспитанников. Именно этой идеей вдохновлен выездной комплект. Дизайн составляют ярко-бирюзовые цвета, представленные в Академии, расположенной по соседству со стадионом «Краснодара», — говорится в сообщении клуба.

«Краснодар» по итогам сезона-2020/21 занял 10-е место в РПЛ и не попал в еврокубки.