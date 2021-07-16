Новый гостевой комплект формы «Краснодара» вдохновлен академией клуба
«Краснодар» на официальном сайте представил домашний и гостевой комплекты форм на сезон-2021/22.
«Домашний комплект символизирует гордость, храбрость и амбиции. Дизайн переосмысливает ромбовидный узор клубного герба и формирует уникальную графику на передней части игровой футболки.
В Академии «Краснодара» воспитываются яркие футбольные таланты. Академия руководствуется видением, которое может изменить будущее футбола в России: основной состав, состоящий из собственных воспитанников. Именно этой идеей вдохновлен выездной комплект. Дизайн составляют ярко-бирюзовые цвета, представленные в Академии, расположенной по соседству со стадионом «Краснодара», — говорится в сообщении клуба.
«Краснодар» по итогам сезона-2020/21 занял 10-е место в РПЛ и не попал в еврокубки.
Будь в форме — будь громче! ?— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 16, 2021
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