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Онопко считает, что Осипенко может заиграть в «Ювентусе»

Камила Абдурахманова
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Тренер «Ростова» Виктор Онопко отреагировал на слова тренера сборной России Николая Писарева о том, что защитник донского клуба Максим Осипенко мог бы заиграть в «Ювентусе».

«Согласен с тем, что Осипенко мог бы заиграть в «Ювентусе». Чем Максим так хорош? Вы сами видели на поле против «Пари НН», — сказал Онопко «РБ Спорт».

В сезоне-2024/25 Осипенко сыграл за «Ростов» 22 матча, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: «РБ Спорт»
Виктор Онопко
Максим Осипенко
Николай Писарев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
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 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
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