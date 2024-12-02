Онопко считает, что Осипенко может заиграть в «Ювентусе»
Тренер «Ростова» Виктор Онопко отреагировал на слова тренера сборной России Николая Писарева о том, что защитник донского клуба Максим Осипенко мог бы заиграть в «Ювентусе».
«Согласен с тем, что Осипенко мог бы заиграть в «Ювентусе». Чем Максим так хорош? Вы сами видели на поле против «Пари НН», — сказал Онопко «РБ Спорт».
В сезоне-2024/25 Осипенко сыграл за «Ростов» 22 матча, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.
Источник: «РБ Спорт»
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Акрон – Оренбург
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|19:00
|
Ростов – Пари НН
|4 : 0
|1.12
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|
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|1 : 3
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|
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Мирлинд Даку
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