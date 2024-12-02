Онопко считает, что Осипенко может заиграть в «Ювентусе»

Тренер «Ростова» Виктор Онопко отреагировал на слова тренера сборной России Николая Писарева о том, что защитник донского клуба Максим Осипенко мог бы заиграть в «Ювентусе».

«Согласен с тем, что Осипенко мог бы заиграть в «Ювентусе». Чем Максим так хорош? Вы сами видели на поле против «Пари НН», — сказал Онопко «РБ Спорт».

В сезоне-2024/25 Осипенко сыграл за «Ростов» 22 матча, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.