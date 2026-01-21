Ондуа: «Речь Путина всегда дарит надежду на будущее»

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа в интервью «СЭ» рассказал об отношении к новогоднему обращению Владимира Путина.

— Гаэль, мы разговариваем в Москве, хотя обычно в это время года футболисты уезжают из России — на Мальдивы, в Дубай. Почему ты проводишь зиму здесь?

— Очень соскучился по Москве и России! Здесь особенный антураж и мои родственники. Не знаю почему, но меня тянет в Россию. Каждый год приезжаю в декабре в Москву на пять дней минимум, отдыхаю, встречаю Новый год. Этот праздник у меня ассоциируется со снегом, морозом, елкой. И с обращением президента, конечно — его речь всегда дарит надежду на будущее.

— Ты в своем Telegram-канале благодарил мэра Москвы Сергея Собянина. Что это было?

— Я около года не приезжал в столицу — и вижу, как она каждый раз меняется. Все улицы чистые и украшены. В городе столько всего можно посмотреть! Плюс транспортная система во всех уголках Москвы и ее окрестностях стала очень развитой и удобной. Я вот недавно побывал в поликлинике в своем районе и увидел, как сильно она изменилась.

Отдых в Москве и России — лучший. Я вырос в этой стране и меня сюда до сих пор тянет. Люблю даже спуститься в метро и прочувствовать эту толкучку в час-пик. Как в детстве, ха-ха!

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