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21 января, 13:15

Ондуа: «Речь Путина всегда дарит надежду на будущее»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа в интервью «СЭ» рассказал об отношении к новогоднему обращению Владимира Путина.

— Гаэль, мы разговариваем в Москве, хотя обычно в это время года футболисты уезжают из России — на Мальдивы, в Дубай. Почему ты проводишь зиму здесь?

— Очень соскучился по Москве и России! Здесь особенный антураж и мои родственники. Не знаю почему, но меня тянет в Россию. Каждый год приезжаю в декабре в Москву на пять дней минимум, отдыхаю, встречаю Новый год. Этот праздник у меня ассоциируется со снегом, морозом, елкой. И с обращением президента, конечно — его речь всегда дарит надежду на будущее.

— Ты в своем Telegram-канале благодарил мэра Москвы Сергея Собянина. Что это было?

— Я около года не приезжал в столицу — и вижу, как она каждый раз меняется. Все улицы чистые и украшены. В городе столько всего можно посмотреть! Плюс транспортная система во всех уголках Москвы и ее окрестностях стала очень развитой и удобной. Я вот недавно побывал в поликлинике в своем районе и увидел, как сильно она изменилась.

Отдых в Москве и России — лучший. Я вырос в этой стране и меня сюда до сих пор тянет. Люблю даже спуститься в метро и прочувствовать эту толкучку в час-пик. Как в детстве, ха-ха!

Полное интервью Ондуа читайте на сайте «СЭ».

Гаэль Ондуа.«Мог бы бросить страну, но я с Россией до конца!» Интервью Ондуа — о расизме в Европе, ценах в Швейцарии и Воркуте

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Гаэль Ондуа
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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