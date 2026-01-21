Ондуа: «Речь Путина всегда дарит надежду на будущее»
Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа в интервью «СЭ» рассказал об отношении к новогоднему обращению Владимира Путина.
— Гаэль, мы разговариваем в Москве, хотя обычно в это время года футболисты уезжают из России — на Мальдивы, в Дубай. Почему ты проводишь зиму здесь?
— Очень соскучился по Москве и России! Здесь особенный антураж и мои родственники. Не знаю почему, но меня тянет в Россию. Каждый год приезжаю в декабре в Москву на пять дней минимум, отдыхаю, встречаю Новый год. Этот праздник у меня ассоциируется со снегом, морозом, елкой. И с обращением президента, конечно — его речь всегда дарит надежду на будущее.
— Ты в своем Telegram-канале благодарил мэра Москвы Сергея Собянина. Что это было?
— Я около года не приезжал в столицу — и вижу, как она каждый раз меняется. Все улицы чистые и украшены. В городе столько всего можно посмотреть! Плюс транспортная система во всех уголках Москвы и ее окрестностях стала очень развитой и удобной. Я вот недавно побывал в поликлинике в своем районе и увидел, как сильно она изменилась.
Отдых в Москве и России — лучший. Я вырос в этой стране и меня сюда до сих пор тянет. Люблю даже спуститься в метро и прочувствовать эту толкучку в час-пик. Как в детстве, ха-ха!
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
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2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
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3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
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4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
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5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
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6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
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Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
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Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0