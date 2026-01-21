Ондуа — о поездке в Воркуту: «Провел в гостях у 82-летней бабушки 6 часов. Не понимаю, как там люди живут»

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа в интервью «СЭ» вспомнил о поездке в Воркуту.

— В прошлом году ты отправился в Воркуту...

— Мне нравится путешествовать по нашей стране. В этом году хотел поехать в Якутск. Но не смог — слишком короткий отпуск. Послушал песню L'One «Якутяночка», и это меня вдохновило на путешествие. Даже мои друзья удивляются моим передвижениям.

— В Воркуте было -62 градуса. Как адаптироваться к таким условиям?

— Да просто настраиваешь себя, что на улице не так уж холодно... А потом выходишь из аэропорта... Брр! Не понимаю, как там люди живут. Я купил специальную одежду, чтобы не замерзнуть — обычные подштанники не спасают от холода.

В общем, условия тяжелые — зато люди просто замечательные. Как они меня приняли!

— Как?

— Одна бабушка пригласила в гости, хотя ни разу в жизни меня не видела. Но встретила как родного. Накормила. Провел у нее в гостях часов 5-6. Смотрел, как она живет — у нее ничего нет, но при этом она так радуется жизни... В 82 года!

— Откуда такое стремление к путешествиям и новым местам?

— Так у нас огромная страна, так много чего можно посмотреть... Например, я объездил практически весь Север. И, конечно, во время путешествий познакомился с новыми людьми, народами. Узнавал их обычаи и традиции.

Поездки планирую очень просто. Смотрю документальные фильмы про разные регионы. Потом строю маршрут, покупаю билеты и еду. Когда находишься в Москве или в другом мегаполисе, ты не до конца знаком со своей же страной — и не видишь, как живут люди.

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