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21 января, 13:30

Ондуа — о поездке в Воркуту: «Провел в гостях у 82-летней бабушки 6 часов. Не понимаю, как там люди живут»

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа в интервью «СЭ» вспомнил о поездке в Воркуту.

— В прошлом году ты отправился в Воркуту...

— Мне нравится путешествовать по нашей стране. В этом году хотел поехать в Якутск. Но не смог — слишком короткий отпуск. Послушал песню L'One «Якутяночка», и это меня вдохновило на путешествие. Даже мои друзья удивляются моим передвижениям.

— В Воркуте было -62 градуса. Как адаптироваться к таким условиям?

— Да просто настраиваешь себя, что на улице не так уж холодно... А потом выходишь из аэропорта... Брр! Не понимаю, как там люди живут. Я купил специальную одежду, чтобы не замерзнуть — обычные подштанники не спасают от холода.

В общем, условия тяжелые — зато люди просто замечательные. Как они меня приняли!

— Как?

— Одна бабушка пригласила в гости, хотя ни разу в жизни меня не видела. Но встретила как родного. Накормила. Провел у нее в гостях часов 5-6. Смотрел, как она живет — у нее ничего нет, но при этом она так радуется жизни... В 82 года!

— Откуда такое стремление к путешествиям и новым местам?

— Так у нас огромная страна, так много чего можно посмотреть... Например, я объездил практически весь Север. И, конечно, во время путешествий познакомился с новыми людьми, народами. Узнавал их обычаи и традиции.

Поездки планирую очень просто. Смотрю документальные фильмы про разные регионы. Потом строю маршрут, покупаю билеты и еду. Когда находишься в Москве или в другом мегаполисе, ты не до конца знаком со своей же страной — и не видишь, как живут люди.

Полное интервью Ондуа читайте на сайте «СЭ».

Гаэль Ондуа.«Мог бы бросить страну, но я с Россией до конца!» Интервью Ондуа — о расизме в Европе, ценах в Швейцарии и Воркуте

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Гаэль Ондуа
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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