Ондуа — о поездке в Воркуту: «Провел в гостях у 82-летней бабушки 6 часов. Не понимаю, как там люди живут»
Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа в интервью «СЭ» вспомнил о поездке в Воркуту.
— В прошлом году ты отправился в Воркуту...
— Мне нравится путешествовать по нашей стране. В этом году хотел поехать в Якутск. Но не смог — слишком короткий отпуск. Послушал песню L'One «Якутяночка», и это меня вдохновило на путешествие. Даже мои друзья удивляются моим передвижениям.
— В Воркуте было -62 градуса. Как адаптироваться к таким условиям?
— Да просто настраиваешь себя, что на улице не так уж холодно... А потом выходишь из аэропорта... Брр! Не понимаю, как там люди живут. Я купил специальную одежду, чтобы не замерзнуть — обычные подштанники не спасают от холода.
В общем, условия тяжелые — зато люди просто замечательные. Как они меня приняли!
— Как?
— Одна бабушка пригласила в гости, хотя ни разу в жизни меня не видела. Но встретила как родного. Накормила. Провел у нее в гостях часов 5-6. Смотрел, как она живет — у нее ничего нет, но при этом она так радуется жизни... В 82 года!
— Откуда такое стремление к путешествиям и новым местам?
— Так у нас огромная страна, так много чего можно посмотреть... Например, я объездил практически весь Север. И, конечно, во время путешествий познакомился с новыми людьми, народами. Узнавал их обычаи и традиции.
Поездки планирую очень просто. Смотрю документальные фильмы про разные регионы. Потом строю маршрут, покупаю билеты и еду. Когда находишься в Москве или в другом мегаполисе, ты не до конца знаком со своей же страной — и не видишь, как живут люди.
Полное интервью Ондуа читайте на сайте «СЭ».
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|+/-
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1
|Зенит
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|2
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|8-0
|6
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2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
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3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
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4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
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5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
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6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
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7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
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8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
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9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
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10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
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13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
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15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
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16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
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Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
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Натан Гассама
Балтика
|2
|
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Андрей Лангович
Ростов
|2
|
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Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0