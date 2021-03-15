Игорь Денисов рассказал о несостоявшемся возвращении в «Зенит»

Бывший капитан «Зенита» Игорь Денисов рассказал «СЭ», как в 2019 году он общался с заместителем спортивного директора клуба и бывшим партнером Вячеславом Малафеевым на тему своего возвращения.

« Раздался звонок от Малафеева, он тогда был еще у власти в «Зените», — рассказал Денисов. — Он мне сказал: «Игорь, как ты считаешь, сколько тебе дать на пенсию?» Я тогда подумал: «Опа! Это как минимум для меня неправильно. Какая мне пенсия?!» Я со своей выносливостью и сейчас мог бы спокойно играть. Но когда так Слава мне сказал, мне даже больно было осознавать, что у меня где-то мелькнула мысль о возвращении в «Зенит». А он этими словами убил меня, убил желание вернуться в «Зенит». Понятно, у «Зенита» не было желания звать меня обратно играть в футбол. Но получилось будто: «Подкинем тебе деньжат, а ты сиди на замене и не вякай». Это не для меня и не ко мне».

« Ну, не то чтобы «дать на пенсию», — ответил Денисову Малафеев. — Естественно, он на тот момент был уже немолодой игрок с точки зрения какой-то перспективы. И понималось, что он, скорее всего, будет заканчивать карьеру, если перейдет в «Зенит». Поэтому имелось в виду: «какие его условия». А то, что формат общения у нас был дружеский и проходил в такой форме, это из-за того, что мы играли вместе. Естественно, деловые переговоры проходят немножко по-другому. Обижаться на такие слова — это не очень на него похоже. Мне кажется, наоборот такие слова его злят и мотивируют».

«СЭ» представил фильм о карьере и жизни Игоря Денисова, в котором также приняли участие Юрий Семин, Илья Геркус, Вячеслав Малафеев и Мигель Данни.