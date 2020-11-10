Малкин поддержал Дзюбу: «Может, он пить начнет. Не хотелось бы, чтобы карьера так ломалась»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Это естественно и не противозаконно. Мое мнение — он должен быть в сборной, чтобы выходить на поле и забыться. Сейчас он не сможет уснуть, будет накручивать себя, карьера человека сможет сломаться. В сборной его поддержат, другое настроение будет, он не уйдет в пике, не запьет. Может, он после этого сейчас пойдет и начнет пить. Не хотелось бы, чтобы карьера человека ломалось после этого», — сказал Малкин в эфире «Матч ТВ».

7 ноября в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. По одной из версий, оно было записано еще в 2019 году. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи, чтобы оградить команду и футболиста от негатива. Кроме того, спортсмен был лишен капитанской повязки в «Зените».

После утечки ролика и совершенного победного гола на матче с «Краснодаром» Дзюба выпустил видеообращение. Он заявил, что не является идеальным человеком и допускает ошибки, в которых может винить только себя. Игрок поблагодарил всех, кто поддержал его в сложившейся ситуации.