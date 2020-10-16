Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подтвердил, что приглашал нападающего Александра Кокорина в московский клуб.

«Я хотел Кокорина. Что поделать? — сказал Николич в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Кокорин — российский игрок. Поменялся лимит на легионеров в этом сезоне. Для нас было бы здорово подписать Кокорина в начале трансферного окна.

Я хотел его еще три месяца назад. Тогда у нас появилась бы возможность усилить и другие позиции иностранцами. Это было важно, но не получилось. И что теперь?

Лично говорил с Александром. Раз или два. Он — хороший парень, был готов прийти к нам. Но я повторю, это было три месяца назад. Проехали».