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«Он был готов прийти к нам. Проехали». Николич — о возможном трансфере Кокорина в «Локомотив»

11:10
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подтвердил, что приглашал нападающего Александра Кокорина в московский клуб.

«Я хотел Кокорина. Что поделать? — сказал Николич в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Кокорин — российский игрок. Поменялся лимит на легионеров в этом сезоне. Для нас было бы здорово подписать Кокорина в начале трансферного окна.

Я хотел его еще три месяца назад. Тогда у нас появилась бы возможность усилить и другие позиции иностранцами. Это было важно, но не получилось. И что теперь?

Лично говорил с Александром. Раз или два. Он — хороший парень, был готов прийти к нам. Но я повторю, это было три месяца назад. Проехали».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=U1S2t2B76wc&ab_channel=Nobel

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