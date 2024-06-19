Амарал — об уходе Слишковича: «Он захотел попробовать себя в качестве главного тренера»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прокомментировал уход из клуба Владимира Слишковича.

«У Владимира есть свои личные амбиции. Это совершенно нормально. Слишкович захотел принять вызов и попробовать себя в качестве главного тренера. Желаем ему удачи», — сказал Амарал.

41-летний Слишкович в середине апреля временно возглавил «Спартак» после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые финишировали на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В конце мая «Спартак» объявил об уходе Слишковича.