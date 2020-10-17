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Оливье Тилль расторг контракт с «Уфой»

14:12
Оливье Тилль. Фото ФК «Уфа».
Оливье Тилль. Фото ФК «Уфа».
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По обоюдному согласию сторон футбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с полузащитником Оливье Тиллем, сообщает официальный сайт команды.

Оливье Тилль перешел в уфимскую команду летом 2018 года из люксембургского «Прогрес Нидеркорн». За это время футболист провел 56 матчей в составе «Уфы», забил 1 гол и сделал 5 голевых передач.

Ранее уже бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев принял решение отправить полузащитника в молодежную команду.

Дополнительная информация:

http://fcufa.pro/component/k2/olive-till-pokidaet-fk-ufa

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