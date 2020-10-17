Оливье Тилль расторг контракт с «Уфой»
По обоюдному согласию сторон футбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с полузащитником Оливье Тиллем, сообщает официальный сайт команды.
Оливье Тилль перешел в уфимскую команду летом 2018 года из люксембургского «Прогрес Нидеркорн». За это время футболист провел 56 матчей в составе «Уфы», забил 1 гол и сделал 5 голевых передач.
Ранее уже бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев принял решение отправить полузащитника в молодежную команду.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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