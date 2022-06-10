«Базель» планировал, что Абаскаль возглавит молодежную команду

«Базель» отреагировал на уход Гильермо Абаскаля в московский «Спартак».

Планировалось, что Абаскаль возглавит U21. Но он попросил расторгнуть контракт, чтобы посвятить себя новому вызову — «Базель» выполняет эту просьбу. Спасибо Гилле, желаем всего наилучшего в будущем, — говорится в сообщении в Twitter.

10 июня стало известно, что Абаскаль стал главным тренером «Спартака». Сроки контракта с 33-летним испанцем не сообщаются.

Абаскаль в минувшем сезоне в качестве и.о. главного тренера вместе с «Базелем» занял второе место в чемпионате Швейцарии.