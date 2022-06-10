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«Базель» планировал, что Абаскаль возглавит молодежную команду

Сергей Разин
корреспондент
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«Базель» отреагировал на уход Гильермо Абаскаля в московский «Спартак».

Планировалось, что Абаскаль возглавит U21. Но он попросил расторгнуть контракт, чтобы посвятить себя новому вызову — «Базель» выполняет эту просьбу. Спасибо Гилле, желаем всего наилучшего в будущем, — говорится в сообщении в Twitter.

10 июня стало известно, что Абаскаль стал главным тренером «Спартака». Сроки контракта с 33-летним испанцем не сообщаются.

Абаскаль в минувшем сезоне в качестве и.о. главного тренера вместе с «Базелем» занял второе место в чемпионате Швейцарии.

ФК Базель
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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