Ивица Олич остался доволен матчем ЦСКА с «Тамбовом»

Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о матче 24-го тура Тинькофф-РПЛ с «Тамбовом» (2:1). Это была дебютная игра хорвата во главе московского клуба.

«Во-первых, хочу поздравить наших болельщиков, которые сегодня были нашим двенадцатым игроком. Они меня очень удивили.



Тяжело было играть, так как практически за два дня до игры я впервые увидел игроков. Некоторые были в сборной, где сыграли несколько матчей. Практически все говорили, что мы сегодня выиграем. Но если ты не будешь отдавать всего себя на 100 процентов, ты не выиграешь», — цитирует Олича пресс-служба ЦСКА.

В 24 матчах чемпионата России ЦСКА набрал 43 балла и расположился на 4-м месте в турнирной таблице. 8 апреля «армейцы» встретятся с тульским «Арсеналом» в четвертьфинале Кубка России.