Непомнящий: «В «Крыльях Советов» Пиняеву было проще, чем в «Локомотиве»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о прогрессе нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

«С одной стороны, Пиняев и по сей день выглядит достойно, но, с другой стороны, заметно, что к его стилю игры приспособились, изучили и поняли, как противостоять Сергею. При этом нельзя не отметить, что Пиняев все еще растет. Он прибавляет, поэтому не стоит переживать из-за его последних не самых ярких выступлений.

Не считаю, что его прогресс как-то застопорился. Просто он оказался в новой для себя среде, в большой команде. В «Локомотиве» свои лидеры, другая игра. Железнодорожники привыкли доминировать над соперниками, поэтому у Пиняева стало меньше простора для его скоростных качеств, очень мало у него свободных зон, поэтому в «Крыльях» ему было попроще. Там все-таки быстрые вертикальные атаки были, а в «Локомотиве» он больше в позиционном нападении участвует. Никаких преждевременных выводов по Пиняеву сейчас делать не стоит. Стагнации в его развитии нет, он прибавляет. Все идет своим чередом. Сергей до сих пор остается одним из самых перспективных российских футболистов», — приводит Legalbet слова Непомнящего.

Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. В сезоне-2023/24 19-летний футболист забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за железнодорожников во всех турнирах.