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Непомнящий: «В «Крыльях Советов» Пиняеву было проще, чем в «Локомотиве»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о прогрессе нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

«С одной стороны, Пиняев и по сей день выглядит достойно, но, с другой стороны, заметно, что к его стилю игры приспособились, изучили и поняли, как противостоять Сергею. При этом нельзя не отметить, что Пиняев все еще растет. Он прибавляет, поэтому не стоит переживать из-за его последних не самых ярких выступлений.
Не считаю, что его прогресс как-то застопорился. Просто он оказался в новой для себя среде, в большой команде. В «Локомотиве» свои лидеры, другая игра. Железнодорожники привыкли доминировать над соперниками, поэтому у Пиняева стало меньше простора для его скоростных качеств, очень мало у него свободных зон, поэтому в «Крыльях» ему было попроще. Там все-таки быстрые вертикальные атаки были, а в «Локомотиве» он больше в позиционном нападении участвует. Никаких преждевременных выводов по Пиняеву сейчас делать не стоит. Стагнации в его развитии нет, он прибавляет. Все идет своим чередом. Сергей до сих пор остается одним из самых перспективных российских футболистов», — приводит Legalbet слова Непомнящего.

Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. В сезоне-2023/24 19-летний футболист забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Источник: Legalbet
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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