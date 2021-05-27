Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила резкие высказывания теперь уже бывшего члена совета директоров «Спартака» Заремы Салиховой.

— Как лично вы восприняли резонансные высказывания Заремы Салиховой?

— Хм. Она же только недавно вошла в совет директоров... А теперь уже вышла. Сколько она там пробыла? Пару недель? И что я должна тут сказать, прокомментировать? (смеется). Вообще все, что творится в «Спартаке», это даже не смешно!

— Что вы имеете в виду?

— Это какой-то фарс! Комедия на грани фарса! Вошла и тут же вышла... Как-то все несерьезно выглядит.

— Справедливо ли ее негодование по поводу нового главного тренера «Спартака» — Руя Витории?

— Здесь ее замечания справедливы. Я тоже не понимаю, чем этот специалист заслужил право работать в «Спартаке». Так что в чем-то она права.

— А насколько корректно со стороны госпожи Салиховой было выносить сор из избы?

— Вы знаете, корректность — это не про «Спартак». У них все так... Так что она действует в русле тех взаимоотношений, которые сложились в клубе. В «Спартаке» часто происходит что-то подобное. В данном случае она ничего не нарушает.

Салихова вошла в совет директоров «Спартака» 3 мая. В ее обязанности входил аудит финансов клуба. О своем решении Зарема Салихова объявила через «СЭ» в пятницу, 21 мая. Первая часть ее заявления, где она объясняет причины — здесь.

(Виталий Айрапетов)

Полное интервью Ольги Смородской читайте здесь