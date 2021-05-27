Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что «Спартак» не должен был увольнять Шамиля Газизова только из-за неудачного приобретений Александра Кокорина.

— Из последних интервью у вас сложилось впечатление, что Зарема Салихова разбирается в футболе?

— Я ведь могу судить только со стороны. Читаю сайты и газеты. Но в целом, на мой взгляд, еще слишком мало времени прошло, чтобы начать глубоко разбираться в футболе. Надо на это затратить побольше сил.

— Понимаете ли жесткую критику Салиховой в адрес бывшего гендиректора «Спартака» Газизова? Много вопросов у нее возникает по поводу приглашения в команду Кокорина.

— Что касается Кокорина, то, на мой взгляд, это большой футболист. Но его судьбу сильно сломали тюрьмой...

— Слишком жесткое наказание?

— Я не считаю, что он заслуживал такого срока. Да, поступок ужасен, но наказание не соответствовало преступлению. Как я понимаю, та статья даже не предполагала такого срока... Права Кокорина и Мамаева были нарушены в ходе процесса. Конечно, вся эта история сильно надломила Александра как личность и как футболиста.

— Многие считают, что Кокорин закончился как футболист.

— После тюрьмы действительно возникают вопросы к его спортивным достижениям. Но это не повод увольнять гендиректора «Спартака».

— Думаете?

— Да. От ошибок в трансферных делах никто не застрахован. «Челси», например, потратил какие-то невероятные деньги на игроков сборной Германии (Хавертца и Вернера — Прим. «СЭ»). Но не могу сказать, что эти футболисты оправдывают вложенные в них средства.

Газизов покинул красно-белых 8 декабря 2020 года. Он проработал в московском клубе меньше полугода. Сейчас спортивный функционер занимает пост генерального директора «Уфы».

(Виталий Айрапетов)

Полное интервью Ольги Смородской читайте здесь