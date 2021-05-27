В «Локомотиве» изучают подробности потасовки в матче молодежного первенства против «Ахмата»
15:26
Директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев прокомментировал информацию о потасовке между игроками в матче молодежного первенства против «Ахмата».
«Мы сейчас разбираемся, изучаем подробности. Все детали будут позже», — сказал Бедарев «СЭ».
Матч молодежного первенства «Ахмат» — «Локомотив» закончился потасовкой и четырьмя красными карточками. В концовке игры одно из судейский решений спровоцировало драку.
(Владимир Пушкарев)
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