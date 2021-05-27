В «Локомотиве» изучают подробности потасовки в матче молодежного первенства против «Ахмата»

Директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев прокомментировал информацию о потасовке между игроками в матче молодежного первенства против «Ахмата».

«Мы сейчас разбираемся, изучаем подробности. Все детали будут позже», — сказал Бедарев «СЭ».

Матч молодежного первенства «Ахмат» — «Локомотив» закончился потасовкой и четырьмя красными карточками. В концовке игры одно из судейский решений спровоцировало драку.

(Владимир Пушкарев)