«Откуда возьмутся деньги?» Смородская поделилась мнением об идее расширения РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об идее расширения РПЛ до 18 команд.

«Тот факт, если Лигу расширят, — неплохо. Но я не пойму, откуда деньги возьмутся на содержание всего? Тем более в нынешней ситуации. Поживем, увидим», — приводит слова Смородской «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ обсуждают возможность увеличения числа участников турнира до 18. Сейчас в чемпионате играют 16 команд.

Также сегодня, 11 марта, появилась информация, что клубы чемпионата России вынесли на повестку исполкома РФС вопрос о моратории на вылет команд в ФНЛ.